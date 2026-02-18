Россияне назвали самые любимые начинки для блинов

Во время масленичной недели россиияне предпочитают домашние блины со сметаной. Это показало исследование социальной сети Одноклассники, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

На вопрос о частоте употребления блинов 57% респондентов сообщили, что едят их несколько раз в год, 26% — несколько раз в месяц, а 7% считают блины исключительно праздничным блюдом.

При этом большинство опрошенных (71%) выбирает домашние блины и лишь 1% заявил о выборе только готовых вариантов, 58% респондентов подчеркнули, что принципиально не покупают блины и готовят их самостоятельно.

Результаты опроса подтверждает топ рекомендаций раздела «Еда» в социальной сети. За последнюю неделю пользователи проявляли интерес к видеороликам с мастер-классом по приготовлению блинных рулетиков с рыбой, пышных блинов на кефире и блинного торта.

Среди наиболее популярных начинок лидирует сметана (20%), далее идут варенье, мед, сгущенка и творог с сыром (по 13%), мясо (12%), масло и икра, а вот банан с шоколадом 28% респондентов назвали наиболее переоцененным вариантом. Каждый десятый опрошенный признался, что не любит блины со сгущенкой.

