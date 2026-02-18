Размер шрифта
СМИ узнали о подготовке США к возможной отмене антироссийских санкций

The Economist: в США подготовили сценарии возможной отмены санкций против России
Alexey Struyskiy/Shutterstock/FOTODOM

Американские юристы подготовили различные сценарии возможной отмены санкций против России. Об этом сообщила газета The Economist со ссылкой на главу консалтинговой компании Risk Advisory Патрика Лорда.

По его словам, юристы работали сверхурочно над этим вопросом прошлым летом. Источник уточнил, что тема снятия антироссийских санкций была поднята после того, как президент США Дональд Трамп надавил на Украину с целью начала мирных переговоров.

«Значительная часть подготовительной работы уже проделана», — говорится в публикации.

В марте 2025 года президент России Владимир Путин заявлял, что, кажется, сами инициаторы потеряли счет санкциям, которые они ввели против РФ, настолько их много. Однако министерство финансов России смогло посчитать число рестрикций. По словам главы государства, в отношении российских физических и юридических лиц было введено 28 595 санкций. Он отметил, что это кратно больше, чем против всех стран мира.

С тех пор количество антироссийских санкций стало еще больше. В частности, в конце января текущего года глава евродипломатии Кая Каллас сообщила, что ЕС собирается принять 20-й пакет санкций против РФ в годовщину начала СВО, 24 февраля.

Ранее в Европе заявили о самоуничтожении из-за санкций против России.
 
