СМИ: близкие к Трампу люди обсудили приобретение долей в энергетических активах РФ

Economist: США хотят работать с РФ по редкоземельным металлам и атомной энергии
США и России вели переговоры о сотрудничестве по редкоземельным металлам и атомной энергии. Об этом сообщил журнал The Economist.

По информации издания, перед встречей российского президента Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом в августе была подготовлена записка для Совета национальной безопасности России, в которой объяснялось, как продать «величайшую сделку» Трампу. С апреля прошлого года глава РФПИ Кирилл Дмитриев встречался со специальным представителем президента США со Стивом Уиткофом по меньшей мере девять раз.

«Близкие к семье Трампа люди вели переговоры о приобретении долей в российских энергетических активах. Америке предлагали сделки по продаже арктической нефти и газа, редкоземельных металлов, центра обработки данных с ядерным реактором и тоннеля под Беринговым проливом. Выгода была бы для обеих сторон. Россия страдает от низких цен на нефть и ужесточения санкций», — пишет Economist.

По его данным, президент США хочет добиться результатов до ноябрьских промежуточных выборов.

Economist также сообщает, что российское отделение Американской торговой палаты по-прежнему регулярно проводит мероприятия на самые разные темы — от продуктов питания и потребительских товаров до налогов и кадровых вопросов.

До 2022 года западные компании, работавшие в России, были в основном европейскими, а не американскими. Теперь США надеются, что, вернув Россию в свой круг, американские компании смогут извлечь из этого выгоду: резкий рост товарооборота, доступ к замороженным активам и возможность добывать природные ресурсы, добавило издание.

Ранее в Кремле прокомментировали «план Дмитриева» по связям с США.
 
