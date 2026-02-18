Размер шрифта
Общество

В Минцифры рассказали о росте числа преступлений с применением мессенджеров

Шадаев: число преступлений с применением мессенджеров выросло втрое с 2022 года
Global Look Press

Количество преступлений с применением мессенджеров в России увеличилось в три раза с 2022 года. Об этом сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев, передает РИА Новости.

«С 2022 года количество преступлений, совершенных с использованием мессенджеров, выросло более, чем в три раза», — заявил он.

В феврале официальный представитель МВД России Ирина Волк предупредила россиян о новой схеме мошенничества, распространяемой в соцсетях и мессенджерах. По ее словам, злоумышленники предлагают услуги по уборке и вывозу снега, пользуясь аномальными снегопадами и высоким спросом на специализированную технику.

Как сообщила Волк, мошенники размещают объявления, предоставляют фальшивые договоры и документы, детально оговаривая дату, время, количество техники и даже ее номерные знаки. После получения предоплаты они исчезают, блокируя аккаунты и телефоны, оставляя жертв без средств – порой на сотни тысяч рублей.

Ранее россиян предупредили о возможном всплеске мошенничества на фоне замедления Telegram.
 
