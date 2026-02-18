Судья из США поставил Петросян на 11-е место в короткой программе ОИ

Судья из США отправил Петросян на 11-е место по итогам коротких программ ОИ

Американский судья Кевин Розенштайн поставил российскую фигуристку Аделию Петросян на 11-е место по итогам коротких программ на зимних Олимпийских играх — 2026. Это следует из опубликованных протоколов.

Петросян набрала за свое выступление 72,89 балла, и большая часть судей поставила примерно одинаковые оценки. Розенштайн оценил прокат фигуристки в 67,26 балла.

Лидерство захватила представительница Японии Ами Накаи, которая исполнила тройной аксель. Она набрала 78,71 балла. На втором месте расположилась еще одна японка — Каори Сакамото (77,23 балла), замкнула тройку сильнейших американка Алиса Лью (76,59 балла).

Произвольные программы фигуристки покажут 19 февраля. Начало соревнований — 21:00 по московскому времени.

19 сентября 2025 года глава Международного олимпийского комитета Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии. На соревнования в нейтральном статусе в итоге отправились 13 российских спортсменов, включая фигуристов-одиночников Аделию Петросян и Петра Гуменника, а также лыжников Дарью Непряеву и Савелия Коростелева. Гуменник свое выступление на Олимпиаде уже завершил, спортсмен стал шестым в личном турнире мужчин.

Ранее стало известно, во сколько Петросян представит произвольную программу на ОИ.