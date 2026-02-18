Президент Казахстана Токаев примет участие в заседании «Совета мира» по Газе

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев примет участие в первом заседании «Совета мира» по Газе. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

«Восемнадцатого-девятнадцатого февраля 2026 года глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента США Дональда Трампа посетит c рабочим визитом Вашингтон для участия в инаугурационном заседании «Совета мира», – говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Подчеркивается, что основным фокусом саммита станет стабилизация обстановки в секторе Газа, а также разработка конкретных мер для обеспечения мира, безопасности и устойчивой гуманитарной помощи в данном регионе.

Кроме того, в рамках визита у Токаева запланированы встречи с руководителями крупнейших американских корпораций.

В четверг, 19 февраля, в Вашингтоне планируется проведение первого заседания «Совета мира», инициатором создания которого выступил президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп.

Ранее сообщалось, что страны «Совета мира» выделят $5 млрд на восстановление сектора Газа.