Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

Токаев примет участие в первом заседании Совета мира по Газе

Президент Казахстана Токаев примет участие в заседании «Совета мира» по Газе
Игорь Егоров/РИА Новости

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев примет участие в первом заседании «Совета мира» по Газе. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

«Восемнадцатого-девятнадцатого февраля 2026 года глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента США Дональда Трампа посетит c рабочим визитом Вашингтон для участия в инаугурационном заседании «Совета мира», – говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Подчеркивается, что основным фокусом саммита станет стабилизация обстановки в секторе Газа, а также разработка конкретных мер для обеспечения мира, безопасности и устойчивой гуманитарной помощи в данном регионе.

Кроме того, в рамках визита у Токаева запланированы встречи с руководителями крупнейших американских корпораций.

В четверг, 19 февраля, в Вашингтоне планируется проведение первого заседания «Совета мира», инициатором создания которого выступил президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп.

Ранее сообщалось, что страны «Совета мира» выделят $5 млрд на восстановление сектора Газа.
 
Теперь вы знаете
15 упражнений с фото при сидячей работе, чтобы почувствовать легкость в теле
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!