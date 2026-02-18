Размер шрифта
Президентский авиапарк США раскрасят в любимые цвета Трампа

CBS News: президентский авиапарк США перекрасят в любимые цвета Трампа
Official White House Photo by Tia Dufour/Global Look Press

Самолеты, входящие в состав авиапарк президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, будут перекрашены в новые цвета. Об этом сообщил телеканал CBS News со ссылкой на источники в военно-воздушных силах США.

По информации телеканала, воздушные суда будут окрашены в любимые цвета главы американской администрации: темно-синий, алый и золотой. Ребрендинг затронет не только борт номер один, но и другие самолеты президентского авиапарка, включая более компактные Boeing C-32, предназначенные для транспортировки первой леди и членов правительства. Помимо этого, новый облик получит Boeing 747-8, подаренный президенту США государством Катар, стоимость которого оценивается приблизительно в $400 млн.

Перекраска самолетов будет осуществлена в процессе проведения регулярного технического обслуживания. По данным телеканала, первый Boeing C-32 будет представлен в обновленном дизайне в течение ближайших месяцев.

Как отмечает CBS News, текущая цветовая гамма президентских самолетов, включающая голубой и белый цвета, была разработана в период президентства Джона Кеннеди (1961-1963).

Ранее самолет Трампа развернули над Атлантикой.
 
