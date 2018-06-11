СМИ оценили особенности российского ЗРК С-500

Новый российский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-500 обладает «беспрецедентными» способностями для перехвата баллистических ракет и спутников на большой высоте и «чрезвычайно» больших расстояниях, пишет The National Interest.

В издании отметили, что С-500 является одной из приоритетных разработок вооруженных сил России. Также, по данным оборонных источников США, российская армия недавно провела испытания С-500 на расстояниях, которые ранее считались невозможными.

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По данным издания, С-500 использует разные типы ракет в зависимости от расстояния и уровня потенциальной угрозы. К примеру, для отражения атаки баллистического оружия новый ЗРК применяет ракеты, которые способны перехватить объекты, перемещающиеся со скоростью до семи км/с. В The National Interest также предположили, что С-500 способен сбивать ракеты на высоте до 200 км и нацеливаться на самолеты-невидимки.

Также отмечается, что С-500, вероятно, может перехватывать объекты в ближнем космосе.

Ранее издание The National Interest сообщало, что Россия и Китай близки к разработке способа для поражения самолетов-невидимок.