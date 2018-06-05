Amnesty International обвинила коалицию США в гибели мирных жителей в сирийской Ракке

Международная неправительственная правозащитная организация Amnesty International обвинила коалицию во главе с США в гибели сотен людей мирных горожан во время операции по освобождению сирийской Ракки от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ). Об этом говорится в докладе, опубликованном на сайте организации.

В докладе сообщается, что представители организации посетили места, которые атаковала коалиция и опросили более 100 очевидцев ударов. Также отмечается, что они встретились с четырьмя семьями, которые потеряли во время операции 90 родственников и соседей.

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«Жители Ракки не понимают, зачем коалиции нужно было уничтожить город и убить стольких мирных жителей бомбардировками, которые, как утверждалось, направлены против боевиков ИГ, а затем позволить тем безнаказанно уйти из города», — заявили составители доклада.

Также в докладе отмечается, что из-за атак коалиции разрушались дома и инфраструктура города. Составители доклада резюмировали, что жители районов при этом оказались фактически в ловушке.

Ранее Сирия потребовала от ООН остановить военные преступления коалиции США.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.