СМИ назвали «ночным кошмаром НАТО» поставки российских С-400 Турции

Поставки российских ракетных систем С-400 в Турцию могут стать «ночным кошмаром» для НАТО, если американский сенат примет решение отказаться от поставок турецкой стороне истребителей-бомбардировщиков F-35, передает Business Insider.

В издании отметили, что С-400 является «одной из самых продвинутых платформ противоракетной обороны», которая предназначена для нанесения ударов по самолетам США, которые ориентированы на стелс-технологии.

Анкара также может принять решение заменить американские F-35 российскими многофункциональными истребителями пятого поколения Су-57, говорится в статье. Несмотря на это, генерал-лейтенант ВВС США в отставке Дэвид Дептула выразил уверенность в том, что Турция не отдаст предпочтение российским самолетам.