Пентагон: США не будут обсуждать на саммите с КНДР сокращение войск в Южной Корее

США на саммите с представителями Северной Кореи 12 июня в Сингапуре не будут обсуждать вопрос о сокращении американских войск в Южной Корее. Об этом заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис, передает РИА «Новости».

«Любые обсуждения присутствия американских военных в Южной Корее — это вопрос лишь приглашения со стороны Республики Кореи. Это обсуждение только между США и Республикой Кореей. Они не являются частью и совершенно отдельны от переговоров с Северной Кореей. Это не будет объектом обсуждений с КНДР», — сказал Мэттис.

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По его словам, если дипломаты смогут урегулировать риски со стороны Северной Кореи, то вопрос присутствия американских войск может стать новой повесткой дня для Вашингтона и Сеула.

Ранее Мэттис обозначил роль Пентагона в переговорах Вашингтона и Пхеньяна.