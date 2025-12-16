«Динамо» обыграло «Спартак»

Московское «Динамо» одолело столичный «Спартак» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе »ВТБ Арена - имени Аркадия Чернышева» в Москве, завершилась с результатом 1:0. Счет был открыт только в третьем периоде: единственную шайбу в этом матче забросил Джордан Уил на 44-й минуте, его ассистентами выступили Никита Гусев и Даниил Пыленков.

«Динамо» одержало седьмую победу подряд в регулярном чемпионате. Команда идет на четвертой строчке в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав за 35 матчей 48 очков. Для «Спартака» это поражение стало третьим подряд. Клуб расположился на шестой позиции «Запада», имея в активе 40 очков после 36 матчей регулярного чемпионата.

В следующем матче «Динамо» также на домашнем льду примет казахстанский «Барыс» 18 декабря, стартовая сирена для хоккеистов прозвучит в 19:30 по московскому времени. «Спартак» 20 декабря на выезде сыграет с петербургским СКА, встреча начнется в 19:30 мск.

Ранее ЦСКА обыграл аутсайдера чемпионата.