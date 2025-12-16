На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Башкирии мужчина изрезал ножом бывшую сожительницу на глазах у дочери

В Башкирии мужчина напал на бывшую сожительницу и получил 16 лет колонии
true
true
true

В Башкирии суд вынес приговор 49-летнему жителю Иглинского района, который набросился на бывшую сожительницу с ножом на железнодорожной станции. Об этом сообщает прокуратура республики.

Преступление было совершено в сентябре 2024 года на железнодорожной станции «Урман». Подсудимый случайно встретил свою бывшую сожительницу, женщина была в компании своей 18-летней дочери.

Он начал преследовать экс-возлюбленную, выхватил нож, несколько раз ударил ее в шею, грудь и спину. Пострадавшая получила тяжелые травмы, спасти ее не удалось. Нападавшего задержали, в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. Приговором суда ему назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

До этого на Камчатке осудили мужчину, который из ревности причинил вред подруге и ее псу. Мужчина из ревности избил 32-летнюю сожительницу, нанеся ей не менее 20 ударов кулаками, а затем связал женщину скотчем, изрезал ее ножом и совершил развратные действия. Незадолго до этого он засунул ее пса по кличке Эш в стиральную машину и включил режим стирки.

Ранее россиянка переломала другу кости из-за разговоров о ее ухажерах.

