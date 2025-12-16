На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Польше заявили о желании некоторых стран вытягивать деньги из Евросоюза

Туск: граничащие с РФ страны НАТО намерены вытягивать из ЕС еще больше денег
IMAGO/DAMIAN BURZYKOWSKI/Global Look Press

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что граничащие с Россией страны НАТО намерены «вытягивать» из Евросоюза еще больше денег на военные расходы. Об этом сообщает РИА Новости.

«То, что мы планировали, над чем мы работали много месяцев, то есть построение формата восточного фланга — стран, которые на земле или через море граничат с Россией. Эта группа будет вытягивать из Европейского союза сколько возможно, если речь идет об охране нашей границы», — сказал Туск, возвращаясь из Хельсинки, где прошел саммит восточного фланга НАТО.

По его словам, подобный подход применяется и сейчас, но станет еще лучше.

До этого премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что Россия якобы будет угрозой для Европы в «ближайшем будущем». В контексте конфликта на Украине он отметил, что мир «как никогда близок», однако якобы нет «никаких признаков того, что Россия действительно хочет мира».

27 ноября президент РФ Владимир Путин сообщил о готовности Москвы «как угодно» зафиксировать положение о том, что Россия не собирается нападать на европейские страны. Глава государства назвал «жуликами» тех, кто распространяет информацию о риске нападения РФ на Европу. По его словам, Москва готова обсуждать с Западом вопросы европейской безопасности и стратегической стабильности.

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров указывал, что Россия готова письменно зафиксировать, что не имеет агрессивных планов в отношении стран Евросоюза и НАТО. По словам Лаврова, Россия готова в юридическом документе зафиксировать гарантии, что не собирается нападать на ЕС и НАТО. Он добавил, что это должно быть сделано на коллективной, взаимной основе.

Ранее глава МО Британии заявил о подготовке к развертыванию сил на Украине.

