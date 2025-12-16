Российский журналист и писатель стал фигурантом уголовного дела

Уголовное дело об уклонении от обязанностей иностранного агента и участии в деятельности нежелательной организации возбуждено в отношении журналиста и писателя Андрея Солдатова (признан в РФ иностранным агентом). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

Отмечается, что Солдатову инкриминируется нарушение ч. 2 ст. 330.1 УК РФ и ч. 1 ст. 284.1 УК РФ.

По данным прокуратуры, с февраля 2025 года проживающий за границей Солдатов распространяет материалы, не указывая, что они созданы иноагентом, а также участвует в деятельности нежелательной организации.

В начале ноября 2023 года Министерство юстиции России внесло Солдатова в реестр иностранных агентов за распространение ложной информации о принимаемых органами публичной власти РФ решениях.

Солдатов был главным редактором портала Agentura.ru, на котором с 2000 года освещалась деятельность российских спецслужб. Доступ к сайту был заблокирован Роскомнадзором в марте 2022 года.

15 декабря Пресненский суд Москвы оштрафовал певицу Марию Максакову (признана в РФ иностранным агентом) за нарушение закона об иностранных агентах на 30 тысяч рублей.

Ранее в Госдуме заявили о неотвратимости наказания для «сбежавших предателей».