Двое детей провалились под лед на реке под Воронежем, одного спасти не удалось

В Воронежской области школьники провалились под тонкий лед на реке, одного из них спасти не удалось. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел 15 декабря на реке Усман. Двое мальчиков решили прогуляться по неокрепшему льду и оба ушли под воду. Крики детей услышал случайный прохожий, ему удалось вытащить из воды одного мальчика. Спасти второго ребенка не удалось.

Следственным комитетом по Воронежской области возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого в Пермском крае мужчина и женщина на снегоходе провалилась под лед. По данным спасателей, мужчина и женщина решили прокатиться на снегоходе по местному пруду. В какой-то момент они провалились под лед, спасти пострадавших специалисты не смогли.

Ранее двое детей провалились под лед в российском хуторе, один не выжил.