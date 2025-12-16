На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Двое детей провалились под лед на реке под Воронежем, одного спасти не удалось

В Воронежской области двое детей провалились под лед
true
true
true
close
Vitalliy/Shutterstock/FOTODOM

В Воронежской области школьники провалились под тонкий лед на реке, одного из них спасти не удалось. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел 15 декабря на реке Усман. Двое мальчиков решили прогуляться по неокрепшему льду и оба ушли под воду. Крики детей услышал случайный прохожий, ему удалось вытащить из воды одного мальчика. Спасти второго ребенка не удалось.

Следственным комитетом по Воронежской области возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого в Пермском крае мужчина и женщина на снегоходе провалилась под лед. По данным спасателей, мужчина и женщина решили прокатиться на снегоходе по местному пруду. В какой-то момент они провалились под лед, спасти пострадавших специалисты не смогли.

Ранее двое детей провалились под лед в российском хуторе, один не выжил.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Семь месяцев войны и биткоин за $1 млн: каким 2026 год увидели Ванга, Нострадамус и Илон Маск
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами