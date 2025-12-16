Губернатор заявил об обстреле ВСУ города в Запорожской области

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали артиллерийский обстрел города Каменка-Днепровская в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«Зафиксировано не менее пяти взрывов. Информация о пострадавших не поступала», — написал глава региона.

Балицкий добавил, что в результате атаки было нарушено штатное электроснабжение города Васильевка. По его словам, в настоящее время сохраняется опасность повторных ударов.

Накануне Балицкий сообщил, что 11-летняя девочка пострадала при ударе ВСУ по дому в Каменке-Днепровской. Врачами было принято решение об отправки пациентки в Мелитопольскую областную больницу. Ее состояние оценивается как тяжелое.

В этот же день губернатор Запорожской области сообщал, что в результате атаки ВСУ Каменка-Днепровская осталась без электричества. В понедельник света не было более чем у тысячи абонентов.

Ранее глава МАГАТЭ Гросси счел ситуацию с безопасностью на Запорожской АЭС хрупкой.