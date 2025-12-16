На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Политолог объяснил сложности в реализации мирного плана США по Украине

Политолог Малинин: мирный план США по Украине будет очень сложно реализовать
true
true
true
close
Alex Wong/Getty Images

План президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине будет очень сложно реализовать даже при согласии Киева пойти на территориальные уступки России. Об этом «Ленте.ру» заявил политолог Алексей Малинин.

По его словам, даже если Украина перестанет отвергать мирные инициативы, их еще нужно будет реализовать. Это уже «очень тонкий лед, который запросто ломается», указал эксперт.

Малинин напомнил, что США, ЕС и Украина пытаются согласовать позицию по гарантиям безопасности и территориальным уступкам. Он считает, что из-за позиции Владимира Зеленского Западу будет гораздо легче договориться о гарантиях, нежели уступках. Эти вопросы являются ключевыми, и «разночтения в них делают любую разрабатываемую конструкцию мира шаткой», подчеркнул политолог.

Аналитик предположил, гарантии безопасности, аналогичные пятой статье НАТО о коллективной обороне и ввод западных войск на Украину могут стать компромиссным вариантом.

До этого Владимир Зеленский назвал текущие переговоры по урегулированию украинского кризиса «самыми интенсивными и целенаправленными» с начала конфликта. По словам Зеленского в данном случае речь идет «не о паузе или временном неопределенном решении». И сейчас Украина «тесно сотрудничает с партнерами», чтобы положить конец военным действиям. При этом президент Украины подчеркнул, что Украине все еще нужна «та же самая сильная политическая поддержка», которую она получает с начала конфликта.

Ранее в офисе Зеленского раскрыли роль «коалиции желающих» в гарантиях безопасности.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Семь месяцев войны и биткоин за $1 млн: каким 2026 год увидели Ванга, Нострадамус и Илон Маск
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами