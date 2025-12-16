Политолог объяснил сложности в реализации мирного плана США по Украине

План президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине будет очень сложно реализовать даже при согласии Киева пойти на территориальные уступки России. Об этом «Ленте.ру» заявил политолог Алексей Малинин.

По его словам, даже если Украина перестанет отвергать мирные инициативы, их еще нужно будет реализовать. Это уже «очень тонкий лед, который запросто ломается», указал эксперт.

Малинин напомнил, что США, ЕС и Украина пытаются согласовать позицию по гарантиям безопасности и территориальным уступкам. Он считает, что из-за позиции Владимира Зеленского Западу будет гораздо легче договориться о гарантиях, нежели уступках. Эти вопросы являются ключевыми, и «разночтения в них делают любую разрабатываемую конструкцию мира шаткой», подчеркнул политолог.

Аналитик предположил, гарантии безопасности, аналогичные пятой статье НАТО о коллективной обороне и ввод западных войск на Украину могут стать компромиссным вариантом.

До этого Владимир Зеленский назвал текущие переговоры по урегулированию украинского кризиса «самыми интенсивными и целенаправленными» с начала конфликта. По словам Зеленского в данном случае речь идет «не о паузе или временном неопределенном решении». И сейчас Украина «тесно сотрудничает с партнерами», чтобы положить конец военным действиям. При этом президент Украины подчеркнул, что Украине все еще нужна «та же самая сильная политическая поддержка», которую она получает с начала конфликта.

Ранее в офисе Зеленского раскрыли роль «коалиции желающих» в гарантиях безопасности.