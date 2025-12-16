На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Экс-игрок сборной России завершил карьеру в 34 года

Бывший игрок ЦСКА Щенников объявил о завершении карьеры
Juan Medina/Reuters

Бывший футболист московского ЦСКА и сборной России Георгий Щенников официально объявил о завершении профессиональной карьеры. Его слова приводит Sport24.

«Теперь можно сказать наверняка: я завершил профессиональную карьеру. Вернуться в большой футбол после такой длительной паузы, будем честны, невозможно. Сейчас столько молодых ребят играют в РПЛ — красавчики!» — заявил он.

Щенникову 34 года. Он всю профессиональную карьеру выступал в московском ЦСКА, дебютировав за основную команду армейцев в 2008 году. В сезоне-2022/23 он пропустил старт чемпионата России из-за травмы и выпал из обоймы команды, покинув ее летом 2023 года после завершения контракта.

Футболист — трехкратный чемпион России по футболу, трёхкратный обладатель Кубка России, четырехкратный обладатель Суперкубка России. С 2012 по 2016 год его вызывали в сборную России, он — участник чемпионата мира 2014 года и чемпионата Европы 2016 года.

Ранее Александр Кержаков рассказал о звездной болезни.

