Песков ответил, смогут ли СМИ из недружественных стран задать вопрос Путину 19 декабря

Песков: СМИ из недружественных стран смогут задать вопрос Путину на прямой линии
Михаил Терещенко/POOL/РИА Новости

Журналисты из недружественных стран смогут задать вопрос президенту РФ Владимиру Путину на прямой линии в пятницу. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Конечно, они [журналисты] будут, будут из дружественных стран и те, кто здесь продолжают работать из недружественных стран... Они будут на программе, у них будет возможность задать вопрос так же, как и у всех», — сказал он.

На сегодняшний день на прямую линию поступило 1,6 миллиона обращений от россиян.

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» выйдет в эфир 19 декабря в 12.00 мск. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря и продлится вплоть до ее окончания. В прямом эфире президент России подведет итоги уходящего 2025 года и ответит на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров.

10 декабря искусственный интеллект составил список из пяти самых популярных вопросов граждан для прямой линии с Путиным. Ключевые темы, интересующие людей, включают здравоохранение, состояние дорог, качество жилья, работу управляющих компаний, социальные выплаты и расчеты пенсий. Отмечается, что рейтинг обновляется несколько раз в день, однако эти темы остаются наиболее актуальными.

Ранее стало известно, сколько продлится прямая линия с Путиным 19 декабря.

