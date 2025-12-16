На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пьяный астраханец ударил полицейского и стал фигурантом дела

В Астрахани пьяный мужчина ударил полицейского и стал фигурантом дела
Наталья Селиверстова/РИА Новости

В Астрахани 44-летний местный житель, будучи пьяным, ударил полицейского. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел в сентябре около одного из домов в Ленинском районе города. По версии следствия, пьяный горожанин оказался сильно недоволен законными действиями сотрудников полиции и нанес одному из них удар рукой в область головы — действия дебошира немедленно пресекли.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ — применение насилия в отношении представителя власти. Прочие детали и обстоятельства случившегося в данный момент устанавливаются.

До этого пьяная многодетная россиянка напала на полицейских и попала под суд. В момент нападения стражи порядка сопровождали ее в отдел опеки районной администрации.

Ранее мужчина ударил полицейского по голове в Ленобласти и получил срок.

