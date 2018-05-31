Асад заявил о планах освободить всю территорию Сирии

Президент САР Башар Асад заявил, что власти Сирии планируют вернуть контроль над всей территорией страны, включая провинцию Идлиб. Об этом он рассказал в интервью RT.

Глава Сирии отметил, что это придется сделать военным путем, так как в некоторых районах власти имеют дело с вооруженными террористическими группировками.

Реклама

«Хуже войны ничего нет. Думаю, с этим согласится любой сириец. Но иногда другого варианта не остается», — сказал Асад.

Он подчеркнул, что в ряде провинций страны власти пытаются достигнуть примирения.

«Особенно когда местное население оказывает на боевиков давление, вынуждая их уйти. Примирение — это лучший вариант, и такого плана мы придерживаемся. Но когда он не действует, остается только прибегнуть к силе», — добавил Асад.

Ранее Асад отреагировал на слова президента США Дональда Трампа, назвавшего его «животным».