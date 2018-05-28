В США заинтересовались военно-политическими намерениями России в отношении НАТО

Член палаты представителей США Раджа Кришнамурти выступил с предложением внести поправку в закон о бюджете Пентагона в 2019 году, которая предлагает выяснение намерений российской стороны в отношении стран-членов НАТО. Об этом сообщает RT.

Согласно тексту документа, в течение 90 дней со дня принятия законопроекта разведка страны должна представить доклад оценкой военно-политических намерений российской стороны по отношению в станам альянса.

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Отмечается, что Национальная разведка страны должна оценить, как Россия реагирует на Европейскую инициативу сдерживания. Кроме того, финансирование противостоянию «агрессии со стороны России в регионе» должно увеличиться с $4,8 млрд до $6,3 млрд. Также планируется оценить «области возможного диалога с Россией».

Ранее СМИ назвали «худший кошмар» НАТО.