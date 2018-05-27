ВМФ США провели операцию у спорных островов в Южно-Китайском море

Корабли военно-морского флота США проплыли вблизи островов в Южно-Китайском море, которые китайские власти считают своей территорией. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Сообщается, что эсминец «Хиггинс» и авианосец «Энтитем» проплыли на расстоянии 12 морских миль от Парасельских островов. Право на контроль над данными территориями Пекин оспаривает у соседних азиатских стран.

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В агентстве отмечают, что маневры ВМФ США могут вызвать протесты со стороны китайских властей.

Ранее газета The Wall Street Journal писала, что китайские военные предпринимают попытки ослепить летчиков ВВС США на военной базе в Джибути с помощью лазера. По мнению представителей Пентагона, действия военных Китая указали на «грубую, преднамеренную небрежность».