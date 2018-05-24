Белый дом усомнился в закрытии ядерного полигона КНДР

США не исключают, что северокорейский ядерный полигон «Пунгери» все еще может быть пригоден для использования. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Белого дома.

«КНДР утверждает, что она уничтожила свой ядерный полигон. Мы надеемся, что это так. <...> Может, шахты были разрушены так, чтобы их все равно можно будет использовать в будущем», — заявил источник агентства.

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Он также отметил, что власти Северной Кореи обещали пригласить на закрытие полигона международных экспертов и официальные лица США и Южной Кореи.

Однако, по его словам, «вместо этого пригласили журналистов».

24 мая в КНДР демонтировали ядерный полигон «Пунгери».