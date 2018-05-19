Военные России раздали семь тонн продуктов в Восточной Гуте

Представитель российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии Сергей Бикушев заявил, что военные России провели гуманитарную акцию в городе Эрбин в Восточной Гуте. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы раздали порядка семи тонн продуктовых наборов. Это рис, мука, мясные консервы, питьевая вода, с которой в городе есть сложности», — сказал Бикушев.

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Как отмечается, в настоящее время во всех городах Восточной Гуты активно ведутся ремонтно-восстановительные работы, беженцы возвращаются в свои дома.

Ранее сообщалось, что российские военные раздали 10 тонн продуктов в Восточной Гуте.

Как отмечалось, российские военные также оказали медицинскую помощь жителям города.