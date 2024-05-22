Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность в России украинской НПО

Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность украинской НПО LDLU

close
100%
Максим Блинов/РИА Новости

Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной на территории РФ деятельности украинской неправительственной организации (НПО) Liberal Democratic League of Ukraine. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным Генпрокуратуры, основными задачами украинской НПО являются дискредитация органов власти Российской Федерации и проводимой страной внешней политики, размещение ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ, дестабилизация обстановки и эскалация напряженности в обществе.

Отмечается, что организация распространяет антироссийские идеи, осуществляет сбор средств для поддержки ВС Украины. Кроме того, представители НПО призывают к помощи Украине, международной блокаде РФ, расширению антироссийских санкций, оказывают помощь их активистам.

21 мая министерство юстиции России включило в перечень нежелательных на территории РФ иностранных и международных организаций американскую международную неправительственную организацию Freedom House, украинский фонд помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ) «Вернись живым» и эстонскую НПО Stop Occupation of Karelia.

Ранее Генпрокуратура признала деятельность НПО Sota Media (признана нежелательной на территории РФ) нежелательной в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами