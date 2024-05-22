Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность в России украинской НПО

Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной на территории РФ деятельности украинской неправительственной организации (НПО) Liberal Democratic League of Ukraine. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным Генпрокуратуры, основными задачами украинской НПО являются дискредитация органов власти Российской Федерации и проводимой страной внешней политики, размещение ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ, дестабилизация обстановки и эскалация напряженности в обществе.

Отмечается, что организация распространяет антироссийские идеи, осуществляет сбор средств для поддержки ВС Украины. Кроме того, представители НПО призывают к помощи Украине, международной блокаде РФ, расширению антироссийских санкций, оказывают помощь их активистам.

21 мая министерство юстиции России включило в перечень нежелательных на территории РФ иностранных и международных организаций американскую международную неправительственную организацию Freedom House, украинский фонд помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ) «Вернись живым» и эстонскую НПО Stop Occupation of Karelia.

Ранее Генпрокуратура признала деятельность НПО Sota Media (признана нежелательной на территории РФ) нежелательной в России.