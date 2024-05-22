Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Глава мусульманской общины раскритиковал предложение запретить в России никаб

Глава мусульманской общины Маннапов: запрет никаба будет иметь последствия

close
100%
Omar Sobhani/Reuters

Запрет в России никабов будет иметь негативные последствия. Об этом заявил председатель мусульманской общины города Химки Московской области Камиль Маннапов в беседе с Ura.ru.

Никаб — это традиционный женский головной убор, полностью закрывающий лицо и имеющий лишь узкую прорезь для глаз. Обычно такие головные уборы изготавливаются из ткани черного цвета.

Маннапов назвал никаб частью мусульманской традиции и считает, что запрет головного убора может «разжечь определенные настроения в обществе» из-за того, что часть исламской общественности может почувствовать ущемление. Он обратил внимание, что практика ношения никаба в принципе не популярна в России.

До этого муфтий российской столицы и главный имам Московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов заявлял, что совет улемов Духовного управления мусульман РФ готов обсудить с представителями властей вопросы, связанные с ношением женщинами никаба. Главный имам Московской соборной мечети выразил опасение, что вся мировая мусульманская общественность с непониманием отнесется к попыткам запретить ношение никаба в РФ.

21 мая глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Валерий Фадеев предложил запретить ношение никаба на территории страны. Он отметил, что планирует обсудить этот вопрос с представителями традиционного ислама и губернаторами регионов.

В Узбекистане уже принят соответствующий закон, запрещающий ношение одежды, закрывающей лицо, в общественных местах, так как это затрудняет процесс распознавания личности.

Ранее в Киргизии предложили запретить никаб и паранджу в общественных местах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами