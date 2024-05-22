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На подлете к Шебекину сбили воздушную цель

Гладков: на подлете к Шебекину сбили воздушную цель, ранена мирная жительница

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Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Жительница Шебекинского городского округа получила слепые осколочные ранения верхней и нижней конечностей в результате уничтожения воздушной цели российскими силами противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в своем href=«https://t.me/vvgladkov/7279» target=«_blank»>Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В Шебекинском городском округе сработала наша система ПВО — сбита одна воздушная цель на подлете к городу», — написал он.

По его словам, бригадой скорой помощи женщина была доставлена в больницу № 2 города Белгорода, где ей оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Гладков также добавил, что после отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Шебекино различные осколочные повреждения выявлены в четырех частных жилых домовладениях: пробиты кровли, посечены фасады и хозпостройки.

До этого беспилотник атаковал электропоезд на участке железной дороги Белгород — Наумовка в Белгородской области.

22 мая семилетний ребенок пострадал при неосторожном обращении с боеприпасом в Белгородской области. По словам Гладкова, пострадавшего мальчика доставили в Валуйскую ЦРБ, его передадут на лечение в детскую областную клиническую больницу.

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.

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