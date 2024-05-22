Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пьяная подруга матери выбросила с балкона годовалую девочку и трехлетнего мальчика

РЕН ТВ: в Запорожье женщина выбросила с балкона двух малолетних детей

close
100%
Potashev Aleksandr/Shutterstock

В Запорожье мать оставила двух детей под присмотром пьяной подруги, которая выбросила брата и сестру с балкона. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, жительница Запорожья находилась в гостях у своей знакомой, мать оставила годовалого сына и трехлетнюю дочь под присмотром нетрезвой подруги и ушла. В отсутствие приятельницы женщина, присматривавшая за братом и сестрой, выбросила их с балкона.

Оба ребенка получили многочисленные травмы, дети находятся в реанимации, их состояние оценивается как тяжелое. Поиском матери занимаются сотрудники полиции. Известно, что женщина, присматривавшая за малолетними детьми, была судима и состоит на учете. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, проводится доследственная проверка.

До этого сообщалось, что в Казани 35-летний мужчина в состоянии опьянения выкинул с пятого этажа двухлетнюю дочь, спасая ее от несуществующего пожара. Ребенка поймал водитель грузовика, который проезжал мимо и услышал детский плач. Мужчину задержала полиция, девочку госпитализировали — у нее диагностировали перелом руки и ушиб головного мозга.

Ранее в Новосибирске иностранец сбросил дочь с балкона пятого этажа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами