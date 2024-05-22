Пьяная подруга матери выбросила с балкона годовалую девочку и трехлетнего мальчика

В Запорожье мать оставила двух детей под присмотром пьяной подруги, которая выбросила брата и сестру с балкона. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, жительница Запорожья находилась в гостях у своей знакомой, мать оставила годовалого сына и трехлетнюю дочь под присмотром нетрезвой подруги и ушла. В отсутствие приятельницы женщина, присматривавшая за братом и сестрой, выбросила их с балкона.

Оба ребенка получили многочисленные травмы, дети находятся в реанимации, их состояние оценивается как тяжелое. Поиском матери занимаются сотрудники полиции. Известно, что женщина, присматривавшая за малолетними детьми, была судима и состоит на учете. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, проводится доследственная проверка.

До этого сообщалось, что в Казани 35-летний мужчина в состоянии опьянения выкинул с пятого этажа двухлетнюю дочь, спасая ее от несуществующего пожара. Ребенка поймал водитель грузовика, который проезжал мимо и услышал детский плач. Мужчину задержала полиция, девочку госпитализировали — у нее диагностировали перелом руки и ушиб головного мозга.

Ранее в Новосибирске иностранец сбросил дочь с балкона пятого этажа.