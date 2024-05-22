Эксперт рассказал, как ЕС готовит Молдавию к войне с Россией

Соглашение между Евросоюзом и Молдавией в области безопасности и обороны может говорить о том, что ЕС готовит страну к войне с Россией на Днестре. Такое мнение в беседе с РИА Новости выразил депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской республики (ПМР), эксперт Андрей Сафонов.

«С учетом того, что Евросоюз де-факто находится в состоянии необъявленной войны с Россией, нет сомнения, что Молдавию готовят к возможной войне против России на Днестре», — считает эксперт.

По мнению Сафонова, Молдавию после соглашения по обороне с ЕС уже включают в оборонные и разведывательные проекты Евросоюза и Североатлантического альянса. «Против кого разведка?» — задается вопросом политолог.

21 мая глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз и Молдавия заключили соглашение о партнерстве в области безопасности и обороны.

По его оценке, соответствующее соглашение «повысит устойчивость» Молдавии. Оно позволит совместно работать над решением общих проблем в области безопасности, повысить эффективность взаимодействия сторон и изучить новые области сотрудничества Молдавии и Европейского союза, добавил он.

Ранее оппозиция Молдавии объявила о запуске кампании против вступления в ЕС.