Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эксперт рассказал, как ЕС готовит Молдавию к войне с Россией

Депутат ПМР Сафонов: ЕС готовит Молдавию к потенциальной войне с Россией

close
100%
Vladislav Culiomza/Reuters

Соглашение между Евросоюзом и Молдавией в области безопасности и обороны может говорить о том, что ЕС готовит страну к войне с Россией на Днестре. Такое мнение в беседе с РИА Новости выразил депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской республики (ПМР), эксперт Андрей Сафонов.

«С учетом того, что Евросоюз де-факто находится в состоянии необъявленной войны с Россией, нет сомнения, что Молдавию готовят к возможной войне против России на Днестре», — считает эксперт.

По мнению Сафонова, Молдавию после соглашения по обороне с ЕС уже включают в оборонные и разведывательные проекты Евросоюза и Североатлантического альянса. «Против кого разведка?» — задается вопросом политолог.

21 мая глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз и Молдавия заключили соглашение о партнерстве в области безопасности и обороны.

По его оценке, соответствующее соглашение «повысит устойчивость» Молдавии. Оно позволит совместно работать над решением общих проблем в области безопасности, повысить эффективность взаимодействия сторон и изучить новые области сотрудничества Молдавии и Европейского союза, добавил он.

Ранее оппозиция Молдавии объявила о запуске кампании против вступления в ЕС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами