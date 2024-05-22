США хотят вмешаться в расследование покушения на Фицо

Государственные органы США стремятся подключиться к расследованию покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, чтобы исключить раскрутку темы политического терроризма в Европе и возможного «внешнего следа» в этом теракте. Об этом сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России, передает РИА Новости.

«Расследование теракта продолжается. В связи с этим примечательно, что США и их европейские союзники настойчиво пытаются навязать версию «преступника-одиночки», недовольного «снижением уровня демократии» в Словакии», — говорится в заявлении.

По информации ведомства, американские госорганы уже стремятся подключиться к расследованию, чтобы направить его в «нужное русло». Ставится задача исключить раскрутку темы «политического терроризма в Европе» и тем более возможного «внешнего следа» в совершенном теракте.

21 мая официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова назвала обвинение России в причастности к покушению на Роберта Фицо «приступом безумия».

Покушение на Фицо произошло 15 мая. Премьер общался со своими сторонниками на улице после заседания кабмина. 71-летний писатель Юрай Цинтула пять раз выстрелил в политика из пистолета и был задержан. Премьер-министр был ранен в грудь, бедро и живот, его на вертолете доставили в один из госпиталей в Братиславе.

Цинтула является сторонником оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» и неоднократно критиковал Фицо за его политику.

Ранее в Словакии рассказали о состоянии здоровья премьера Фицо.