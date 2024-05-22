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В МИД России рассказали о финале для французских наемников на Украине

В МИД России предрекли печальный финал для французских наемников на Украине

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Финал для иностранных наемников на Украине, включая французских, будет одинаково печальным. Об этом заявил в беседе с РИА Новости директор первого европейского департамента министерства иностранных дел России Артем Студенников.

«Финал для французских и других иностранных боевиков, под какими бы «прикрытиями» они ни прибывали сегодня на Украину, будет одинаково печальным», — сказал он.

Дипломат отметил, что с начала спецоперации на Украину прибыли 356 граждан Франции.

Студенников также обратил внимание, что во Франции проходила агитационная кампания по набору наемников. Объявления встречались на сайте украинского посольства в Париже. О реакции французских правоохранителей на эти призывы к наемничеству, которое считается во Франции уголовно наказуемым деянием, данных нет.

При этом, отметил Студенников, Франция при всяком удобном случае обвиняет Москву в «манипуляциях» информацией.

«Оставим читателям право самим решать, чего здесь больше – преступного попустительства незаконным практикам или плохо замаскированного соучастия в вооруженном конфликте и преступлениях Вооруженных сил Украины», — резюмировал он.

Студенников также заявил, что участие Франции в боевых действиях на Украине официально превратит ее в сторону конфликта, что в несколько раз увеличит риск столкновения на поле боя двух ядерных держав.

Ранее Путин прокомментировал возможную отправку французских войск на Украину.

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