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Послов Израиля в Ирландии и Норвегии отозвали на фоне решения признать Палестину

Глава МИД Израиля Кац поручил отозвать послов из Ирландии и Норвегии

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац написал в соцсети X, что поручил отозвать послов из Ирландии и Норвегии после решения этих стран признать Палестину.

По словам главы израильского МИД, послов отозвали для проведения консультаций. Он предупредил, что такие решения могут обернуться «тяжелыми последствиями».

Кац отметил, что если Испания признает Палестину, то против нее примут подобные меры.

В начале мае глава европейской дипломатии Жозеп Боррель подтвердил, что Испания, Ирландия, и ряд других стран Евросоюза намерены признать Палестину 21 мая. Также стало известно, что Словения и Мальта активизировали контакты с целью совместного признания палестинской государственности.

22 мая Норвегия официально заявила, что признает независимость государства Палестина, а решение вступит в силу 28 мая. В Норвегии считают, что признание Палестины в качестве государства поможет разрешить конфликт на Ближнем Востоке, между этой страной и Израилем.

Ранее американские сенаторы предложили не финансировать ООН, если туда примут Палестину.

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