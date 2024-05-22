Словакия сотрудничает с другими странами по вопросу покушения на Фицо

Службы безопасности Словакии в рамках расследования покушения на премьер-министра Роберта Фицо сотрудничают с правоохранительными органами и спецслужбами иностранных государств, коллеги из других стран стремятся предоставить Братиславе новые данные по инциденту. Об этом заявил глава минобороны Словакии Роберт Калиняк в эфире телеканала TA3.

«Конечно, не только наши службы безопасности, но и коллеги из других государств стараются нам помочь и предоставить новую информацию», - подчеркнул он (цитата по РИА Новости).

До этого парламент Словакии единогласно проголосовал за осуждение политически мотивированного насилия после покушения на Фицо.

Покушение на премьера Словакии совершено 15 мая. Политик общался со своими сторонниками на улице после заседания кабмина. 71-летний Цинтула пять раз выстрелил в Фицо из пистолета и был задержан. Премьер-министр был ранен в грудь, бедро и живот. На вертолете его доставили в один из госпиталей в Братиславе. Позднее стало известно, что жизни премьера ничего не угрожает.

Ранее в Словакии рассказали о состоянии здоровья премьера Фицо.