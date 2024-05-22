Стало известно, сколько россиян копят на образование детей

Почти каждый третий россиянин (29%) откладывает деньги на высшее образование детей, пишет ТАСС со ссылкой на совместный опрос ВТБ и страховой компании «Росгосстрах жизнь».
27% респондентов сказали, что планируют начать копить на образование ребенка в ближайшее время. Еще 11% россиян признались, что намерены взять на эти цели кредит в момент поступления.
Между тем 8% участников анкетирования заявили, что дети должны сами обеспечивать себе высшее образование. Четверть опрошенных и вовсе пока отложили этот вопрос.
Большинство россиян (59%) готовы откладывать на высшее образование детей более 100 тыс. рублей в год.
До этого сообщалось, что в новом учебном году получение высшего образования на платной основе в России может снова подорожать. Согласно прогнозам аналитиков, рост стоимости обучения может вырасти на 10-12%.
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