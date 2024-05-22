Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, сколько россиян копят на образование детей

ТАСС: почти 30% опрошенных россиян копят на образование детей

close
100%
«Газета.Ru»

Почти каждый третий россиянин (29%) откладывает деньги на высшее образование детей, пишет ТАСС со ссылкой на совместный опрос ВТБ и страховой компании «Росгосстрах жизнь».

27% респондентов сказали, что планируют начать копить на образование ребенка в ближайшее время. Еще 11% россиян признались, что намерены взять на эти цели кредит в момент поступления.

Между тем 8% участников анкетирования заявили, что дети должны сами обеспечивать себе высшее образование. Четверть опрошенных и вовсе пока отложили этот вопрос.

Большинство россиян (59%) готовы откладывать на высшее образование детей более 100 тыс. рублей в год.

До этого сообщалось, что в новом учебном году получение высшего образования на платной основе в России может снова подорожать. Согласно прогнозам аналитиков, рост стоимости обучения может вырасти на 10-12%.

Ранее стало известно, где в России предлагают высокие зарплаты без опыта.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами