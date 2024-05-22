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Стало известно, вредит ли здоровью жесткая вода

The Conversation: жесткая вода может нанести вред коже головы, вызвав перхоть

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Shutterstock

Жесткая вода может ухудшить состояние кожи и волос, провоцируя сухость и шелушения, а слишком мягкая — способствовать попаданию токсичных металлов в организм. Об этом изданию The Conversation рассказал Тимоти Эллис, доцент кафедры гражданского строительства и экологической инженерии Университета штата Айова (США).

Под жесткостью воды подразумевается повышенное содержание в ней растворенных минералов, таких как кальций, магний, железо и марганец. Мягкая вода содержит их в более низких концентрациях. Эллис объяснил, что количество этих минералов в системе городского водоснабжения может варьироваться в зависимости от региона. Их концентрация зависит от того, откуда берется вода и как она обрабатывается.

Жесткая вода с большей вероятностью способствует сухости кожи. Минералы, содержащиеся в ней, сокращают количество влаги в коже и создают отложения, закупоривающие поры. Отложения минералов также могут накапливаться на волосах и коже головы, «блокируя» волосяные фолликулы и приводя к появлению перхоти, а также к замедлению роста волос.

Тем не менее, пить жесткую воду не опасно для здоровья. Эксперт объяснил, что потребление дополнительного магния и кальция даже может улучшить пищеварение.

Мягкая вода без каких-либо минералов, напротив, может играть определенную роль в коррозии труб и нежелательном попадании в питьевую воду таких металлов, как свинец, медь и железо. По словам Эллиса, такая вода способна «вымывать» их из металла, из которого состоят трубы.

Ранее была названа главная опасность напитка на основе чайного гриба.

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