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Ирландия признала Палестину

Ирландия признала независимость Палестины

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Bonnie Cash/Reuters

Ирландия признает независимость государства Палестина. Об этом заявил премьер-министр страны Саймон Харрис, передает Reuters.

Политик выразил надежду на то, что другие страны присоединятся к Ирландии, Испании и Норвегии и также признают Палестину.

В этот же день Норвегия признала независимость Палестины.

В Норвегии считают, что признание Палестины в качестве государства поможет разрешить конфликт на Ближнем Востоке, между этой страной и Израилем.

В начале мая глава европейской дипломатии Жозеп Боррель подтвердил, что Испания, Ирландия, и ряд других стран Евросоюза намерены признать Палестину 21 мая.

Позднее издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что Испания, Ирландия и «еще одна страна» 22 мая намерены выступить с заявлением о признании Палестины.

Ранее американские сенаторы предложили не финансировать ООН, если туда примут Палестину.

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