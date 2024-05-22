В США рассказали, как Египет сорвал соглашение Израиля и ХАМАС

Представители египетской разведки тайно изменили условия подписанного соглашения между палестинским движением ХАМАС и Израилем о прекращении огня и урегулировании конфликта, это привело к срыву соглашения двух сторон. Об этом со ссылкой на источники сообщает американский телеканал CNN.

«Египетская разведка незаметно изменила условия предложения о прекращении огня, которое Израиль уже подписал ранее в этом месяце, в конечном итоге сорвав сделку», — говорится в сообщении телеканала.

Отмечается, что изменения, внесенные египетской разведкой, «вызвали волну гнева и взаимных обвинений среди официальных лиц США, Катара и Израиля и завели переговоры о прекращении огня в тупик».

В начале мая сообщалось, что палестинское движение ХАМАС заявило катарским и египетским посредникам в переговорах о согласии с условиями перемирия в секторе Газа. Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания проинформировал премьера Катара и главу разведки Египта о готовности к перемирию.

Ранее Израиль открыл огонь по Рафаху.