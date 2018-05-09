Парад Победы на Красной площади завершился
Военный парад в честь 73-й годовщины победы в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве завершился.
В параде приняли участие 13 тыс. военнослужащих, задействовано 159 единиц современного вооружения и военной техники, а также 75 самолетов и вертолетов.
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На Красной площади вместе с президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром России Дмитрием Медведевым также присутствовали президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
После завершения парада Владимир Путин лично поприветствовал военачальников и ветеранов и поздравил их с Днем Победы.
«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию парада на Красной площади.