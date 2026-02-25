Размер шрифта
Российский школьник попал в реанимацию с кровавой рвотой из-за кока-колы

Кирилл Каллиников/РИА Новости

Во Владивостоке 12-летний мальчик попал в реанимацию с кровавой рвотой. Об этом сообщает 360.ru.

Все началось с того, что школьник долгое время пил кока-колу. В какой-то момент у него началась кровавая рвота, и врачи диагностировали у ребенка эрозийный гастрит — его усугубило воздействие напитка. Пациента поместили в отделение реанимации.

Медики пояснили, что кислота, содержащаяся в коле, ударила по ослабленному желудку. Теперь ребенку предстоит длительное лечение. Специалисты отмечают, что подростки все чаще попадают в больницы из-за газировки, китайских закусок и фастфуда.

До этого трое российских подростков попали в реанимацию с тяжелой пневмонией из-за вейпов. У одного развилась выраженная дыхательная недостаточность, а у другого двусторонняя вейп-ассоциированная пневмония.

Ранее в Москве школьный турникет отправил ученицу в реанимацию.

 
