Галустян о жизни после развода: «Мое сердце сейчас занято!»

Шоумен Михаил Галустян признался, что снова влюблен после развода в 2025 году

Телеведущий Михаил Галустян, который развелся с супругой в 2025 году, признался, что снова влюблен. Его слова передает издание «СтарХит».

Шоумен развеял миф о том, что с возрастом сложнее влюбиться, подчеркнув:

«Любви все возрасты покорны! И мое сердце сейчас занято.»

Галустян отметил, что на фоне непростого прошлого года в 2026-м он планирует сконцентрироваться на личной жизни: на себе, своем внутреннем мире и чувствах. При этом артист добавил: он считает, что еще не все сказал в профессии, — а значит, впереди много новых творческих планов и профессиональных вызовов.

»[Театр] — это следующий этап в моей карьере. В широком понимании меня много куда звали, но я не очень хочу в классический театр, там чуть-чуть все по-другому. На мой взгляд, немного неестественно. Я хочу сделать свое шоу в жанре драматической клоунады», — отметил он.

Брак Михаила с Викторией Штефанец длился 17 лет — пара поженилась в 2007 году. У супругов двое детей: дочери Эстелла (родилась в 2010 году) и Элина (родилась в 2012 году). Несмотря на завершение совместной жизни, Михаил и Виктория сохранили уважительные отношения ради дочерей и продолжают участвовать в их воспитании.

Ранее Ольга Бузова опубликовала фото со свидания с будущим мужем.