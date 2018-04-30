Пресс-центр операции ВС Украины в Донбассе прекратил свою деятельность

Пресс-центр операции украинской армии в Донбассе на своей странице в фейсбуке сообщил о прекращении деятельности.

«Руководство АТО и коллектив пресс-центра Штаба благодарит каждого журналиста, оператора, фотографа и водителя, которые работали в районе проведения АТО, за сотрудничество, объективное освещение событий, предоставление правдивой информации о деятельности подразделений ВС Украины и столь необходимую поддержку наших бойцов в окопах», — говорится в тексте официального сообщения.

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Деятельность пресс-центра была прекращена в связи со сменой формата операции в Донбассе.

Ранее секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что Киев допускает, что в дальнейшем в Донбассе будут проводиться «точечные антитеррористические операции».