СМИ рассказали об «устрашающей» российской подлодке

Американское издание Popular Mechanics рассказало об «устрашающей» подлодке Б-90 «Саров», которая является испытательной платформой для новой ядерной торпеды «Статус-6».

По данным издания, «Статус-6» может обходить противоракетную оборону США и уничтожать целые прибрежные районы, посылая на них цунами и делая непригодным для жизни из-за радиоактивных осадков.

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Как отмечается, Россия является «крепким орешком» и имеет в своем распоряжении 72 подлодки, среди которых атомные ракетоносцы и субмарины с крылатыми ракетами.

Эксперты также добавили, что Россия обладает сравнительно многочисленным флотом подводных лодок специального назначения, среди которых выделяются две огромных «плавучие базы» на базе корпусов «Дельта».

Ранее СМИ сообщили, что российские подлодки помешали британской субмарине выпустить ракеты по Сирии.