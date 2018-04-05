«Уралвагонзавод» анонсировал выпуск танков с климат-контролем

Руководство «Уралвагонзавода» сообщило о планах по выпуску новейшей модификации танка Т-90М «Прорыв-3», которую планируется оснастить климат-контролем, передает T-Digest.

«Новейший российский танк Т-90М впервые в истории советского и российского танкостроения получит установку кондиционирования. Она включена в обязательную комплектацию боевых машин, поставка которых намечена в этом году», — говорится в сообщении.

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В «Уралвагонзаводе» также отметили, что основной помехой в данном вопросе было то, что «наши военные до последнего времени считали кондиционер излишней роскошью и не заказывали танки с ними в принципе»

«И вот, что называется, «лед тронулся» — в штатную комплектацию танка Т-90М официально включена система кондиционирования», — сообщили на «Уралвагонзоваде».

Отмечается, что охладительные блоки кондиционера могут включаться и выключаться автономно и будут способны плавно регулировать скорость подачи и направление движения холодного воздуха.