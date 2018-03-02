Госдеп одобрил продажу Украине комплексов Javelin на $47 млн

J. Scott Applewhite, File/AP

Госдепартамент США одобрил продажу Украине 37 противотанковых комплексов Javelin и 210 ракет к ним на $47 млн, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Пентагона.

Отмечается, что теперь стороны могут заключить контракт.

«Государственный департамент принял решение одобрить потенциальную продажу Украине противотанковых комплексов Javelin ориентировочной стоимостью $47 млн», — говорится в сообщении.

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Пентагон добавил, что соответствующее уведомление направлено в конгресс США.

В декабре Белый дом официально одобрил поставки Украине летального вооружения, в частности — противотанковых ракетных комплексов Javelin.