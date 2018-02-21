Госдеп посчитал потери оборонно-промышленного комплекса России из-за санкций

Официальный представитель Государственного департамента США Хизер Нойерт заявила на брифинге, что из-за санкций против России в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» оборонно-промышленный комплекс потерял миллиарды долларов, сообщает РИА «Новости».

«Мы считаем, что мы смогли остановить транзакции на более чем $3 млрд. Прекращение таких сделок, по сути, является наказанием. Зачем? Потому что это означает, что меньше денег уходит в российский бюджет. Таким образом, это можно считать успехом в части привлечения России к ответственности», — сказала Нойерт.

Реклама

Также представитель отметила, что власти США получили предписание о минимализации деловых контактов с Россией, в особенности с оборонно-промышленным комплексом страны.

Ранее сообщалось, что в США пообещали жесткость в отношениях с Россией.