Тело погибшего в Сирии Романа Филипова доставили в Россию

Тело погибшего в Сирии пилота Су-25 Романа Филипова доставили в Россию, сообщили в пресс-службе Минобороны.

«Российской военной разведкой во взаимодействии с турецкими коллегами тело геройски погибшего 3 февраля в Сирии летчика-штурмовика майора Романа Филипова возвращено в Россию», — говорится в сообщении.

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По данным ведомства, церемония погребения Романа Филипова по решению семьи состоится 8 февраля в Воронеже.

Ранее сообщалось, что погибший в Сирии майор Филипов представлен к званию Героя России.