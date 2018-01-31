Посол России в КНДР рассказал о возможностях эвакуации из Пхеньяна

Посол России в КНДР Александр Мацегора заявил, что у российского посольства есть план эвакуации из Пхеньяна в экстренной ситуации, передает РИА «Новости».

«Я не открою секрет, если скажу, что планы мероприятий на случай возникновения чрезвычайных ситуаций есть в каждом посольстве, причем не только российском», — отметил посол.

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Он также отметил, что Россия находится ближе всего к ядерному полигону Северной Кореи.

«Россия ближе всего находится к их ядерному полигону (до границы примерно 150 километров по прямой) и к акватории, куда падают северокорейские ракеты», — сказал Мацегора.

Отвечая на вопрос, существует ли угроза безопасности России, он заявил, что такие риски есть, так как техника на полигоне может дать сбой.

«Именно поэтому мы считаем решение ядерной проблемы Корейского полуострова для нас приоритетной задачей», — добавил Мацегора.

Ранее сообщалось, что КНДР не стала отвергать «дорожную карту» России и КНДР по урегулированию ситуации.