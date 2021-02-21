Трамп не собирается возвращаться в Twitter

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается возвращаться в Twitter. Об этом он заявил в эфире телеканала Newsmax TV.

«Если посмотреть на то, что происходит в Twitter, то, по-моему, он стал очень скучным и миллионы людей покидают платформу. Они уходят, поскольку Twitter уже не тот. Мы не хотим возвращаться в Twitter», — сказал Трамп.

Экс-президент добавил, что решение Twitter обозначать его сообщения пометками, указывающими на недостоверность публикуемой им информации, не иначе как «отвратительным».

Трамп отметил, что на данный момент рассматривает возможность пользования другой социальной платформой, такой как Parler.

Ранее Twitter, Facebook, Instagram и другие соцсети заблокировали аккаунты президента США Дональда Трампа на различные сроки. После этого советник Трампа заявил, что экс-президент счастлив без соцсетей.